Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши — счастливчик по жизни. Его отец был маркизом, мать родилась в семье художников, так что желание мальчика учиться в Парижской школе изящных искусств родных не удивило. Он окончил учебу как раз к освобождению Парижа от немцев и оживлению моды. В 1952 году 20-летний Юбер открыл собственное ателье, и первая же коллекция имела успех.

В 1953-м он познакомился со своим кумиром — Кристобалем Баленсиагой — и обрел не только друга и учителя, но и авторитетнейшего рекламного агента. Когда в 1960-х Баленсиага ушел от дел, клиентов он настойчиво направлял к своему молодому протеже.

В 1954 году Живанши создал костюмы для юной девушки в фильме «Сабрина». Ей оказалась Одри Хепберн, которая тоже стала для модельера близким другом и одной из лучших клиенток. Когда же кутюрье спрашивали, что нужно для успешной карьеры, он отвечал: «Друзья».

Павел Шинский