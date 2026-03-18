«Статус самого талантливого юного игрока он Испании точно не потерял»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joan Monfort / AP Фото: Joan Monfort / AP

В мире футбола самый талантливый юный игрок поражает болельщиков своим мастерством прямо сейчас. Атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль в свои 18 лет уже совершил больше 100 результативных действий. Для примера — Месси и Роналду добились этого только в 21.

Ямаль начал играть за главный клуб сине-гранатовых в 15, за сборную Испании — в 16. Стал чемпионом Европы, и фото, как он делал уроки на сборах, умиляло болельщиков. Но потом игрок показал себя во всей красе. 18-летие он отпраздновал на вилле в гангстерском стиле, и на праздник к тинейджеру приехали звезды, причем не только футбольные. Скандал в итоге получился громкий. О том, как Ямаль выбирал для праздника девушек с определенными формами и устроил шоу карликов, писали все газеты.

Сейчас испанская пресса сетует на то, что спортсмен играет хуже, чем раньше, но при этом продолжает забивать. И статус самого талантливого юного игрока Испании точно не потерял. Полузащитник подписал контракт с «Барселоной» до 2031 года, где прописаны серьезные бонусы за голы и получение «Золотого мяча». Зарплата игрока, если, конечно, он продолжит забивать, может доходить до €20 млн в год. Причем в контракте прописано ежегодное увеличение выплат, а отступные Ламина Ямаля составляют невероятные €1 млрд.

Владимир Осипов