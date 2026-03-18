Рецидивисты пожаловались на избиения

Шалинский районный суд (Свердловская область) повторно начал рассматривать уголовное дело бывшего участкового Юрия Золотко, обвиняемого в превышении полномочий. По версии следствия, он применил физическое насилие к ряду лиц, имеющих судимости. Уголовное дело в отношении него возбудили после того, когда через СМИ он предал огласке укрывательство начальством трех трупов на местном кладбище. Ранее суд признал его виновным, но в двух эпизодах оправдал. Кассационная инстанция отменила приговор в оправдательной части и направила дело на новое рассмотрение. Вину он не признал.



Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Юрий Золотко

Бывший участковый Юрий Золотко обвиняется по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В уголовном деле изначально фигурировало несколько эпизодов.

Как следует из обвинительного заключения, в 2019 году сотрудник полиции МО МВД РФ «Шалинский» Юрий Золотко пришел домой к Андрею П. проверить информацию о правонарушении. Когда тот выразил свое недовольство, то Юрий Золотко вывел его в сени, и ударил в грудь. Потерпевший в 2016 и 2018 годах был осужден за кражу смартфона и бензопилы. Из показаний свидетелей следует, что во время избиения Андрея П. другой сотрудник полиции оттащил участкового от потерпевшего.

По версии следствия, днем 24 ноября 2020 года участковый пригласил к себе в рабочий кабинет Сергея К., осужденного в 2011 году на семь лет лишения свободы по 14 эпизодам ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Поводом стало нарушением им условий административного надзора. В помещении, по версии следствия, Юрий Золотко один раз ударил Сергея К. коленом в спину и два раза кулаком в грудь.

В мае 2021 года, как следует из материалов дела, в своем кабинете участковый пнул, ударил в грудь и дал подзатыльник Владимиру В., который в 2019 году был дважды осужден к обязательным работам по ст.158 УК РФ (кража) за то, что украл бензопилу у знакомого и за кражу 3,5 тыс. руб. у собутыльника.

По версии следствия, в октябре 2021 года Юрий Золотко заковал в наручники, и избил Ивана Д., задержанного за хулиганство. Ранее потерпевший дважды был осужден за кражи к условному сроку.

Во время расследования следователи изъяли телефон Юрия Золотко. В нем сохранились переписки, где бывший участковый писал нескольким людям о том, как именно нужно давать показания в суде по своему уголовному делу.

В апреле минувшего года Шалинский райсуд приговорил Юрия Золотко к четырем годам колонии общего режима, но по двум эпизодам оправдал. Его лишили звания старшего лейтенанта полиции. Свердловский областной суд оставил приговор в силе. Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор в оправдательной части и направил дело на новое рассмотрение.

По данным пресс-службы судов Свердловской области, сейчас суд рассматривает эпизоды, относящиеся к 2019 и 2020 годам.

Юрий Золотко попал под уголовное преследование сразу после того, как обвинил начальника местной полиции Юрия Двинских в укрывательстве трех неопознанных трупов на местном кладбище.

Тогда гробовщики, выкапывая могилу для умершей женщины, наткнулись на несколько свежих трупов.

Обнаружив их, рабочие вызвали полицию. Сотрудник МВД якобы приказал им углубить яму, закопать тела глубже, чтобы можно было захоронить женщину. Юрий Золотко написал заявление в СКР с просьбой провести проверку. Как следует из его показаний, Юрий Двинских ему говорил, что лучше «не лезть в это дело», поскольку все было согласовано с заместителем руководителя СУ СКР по Первоуральску. Тогда Юрий Золотко обратился к СМИ, которые и описали эту историю.

Артем Путилов