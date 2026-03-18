Кассация узаконила возврат кинотеатра «Сталь» в собственность Оренбуржья

Кассационная инстанция оставила без изменений решение Оренбургского областного суда о возвращении здания кинотеатра «Сталь» и земельного участка под ним в собственность региона. Об этом сообщает прокуратура.

Ранее контрольный орган Новотроицка проверил законность передачи кинотеатра «Сталь» в и земельного участка под ним в частную собственность. Было установлено, что здание является объектом культурного наследия, и его приватизация нарушила законодательство.

В связи с этим прокуратура обратилась в Оренбургский областной суд с иском о возврате кинотеатра вместе с земельным участком в собственность региона. Требования контрольного органа были удовлетворены. Бывшие собственники кинотеатра «Сталь» пытались оспорить это решение в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, но безуспешно.

