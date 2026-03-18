«Красное Сормово» отсудило еще 1,75 млн евро у зарубежного поставщика

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление судостроительного завода «Красное Сормово» о взыскании с Yanmar Europ B.V., производителя двигателей со штаб-квартирой в Нидерландах 1,751 млн евро — сумму неотработанного аванса со штрафом по контракту.

Напомним, в прошлом году нижегородская верфь получила судебное решение о взыскании 3,4 млн евро аванса с финской Wartsila Solutions за не поставленные двигатели для сухогрузов RSD59. Контракты были заключены до начала СВО на Украине, и после введения западных санкций зарубежные поставщики завода «Красное Сормово» отказались от своих обязательств, не вернув полученные авансы.

