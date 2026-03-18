Евгений Солнцев выступил перед депутатами Заксобрания

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев 18 марта представил ежегодный отчет о работе правительства перед депутатами Законодательного собрания. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Евгений Солнцев сообщил, что в регионе продолжается поддержка пострадавших в результате паводка 2024 года, который стал самым масштабным за современную историю. Экономика области сохраняла устойчивость в условиях санкций и военных угроз. В 2025 году объем отгруженной промышленной продукции превысил 1,5 трлн руб., что позволило занять 24-е место в России и шестое в Приволжском федеральном округе. В регион вложено более 381 млрд рублей инвестиций, а внешнеторговый оборот составил более $3 млрд.

Уровень безработицы на 1 января 2026 года был ниже 1%, число вакансий почти в три раза больше числа безработных. В 2025 году в Оренбуржье был собран рекордный урожай зерна — 4,1 млн т при урожайности 17 ц/га. Поставлена цель увеличить производство молока, запланировав строительство и реконструкцию 10 животноводческих ферм до 2030 года.

В сфере здравоохранения планируется переоснащение областного перинатального центра, закупка 30 машин скорой помощи и передача жилья медикам в Орске. Для решения дефицита узких специалистов в восточной части региона запускается пилотный проект с поддержкой 27 врачей по 4 млн руб. Также впервые в 2026 году состоится День многодетной семьи Оренбургской области.

Губернатор также отметил, что до 2030 года в Оренбурге планируется замена 300 единиц автобусов. В докладе подчеркнуто, что одним из приоритетов является поддержка Перевальского округа ЛНР, включая медицинскую помощь и восстановление жилья. Завершая выступление, губернатор поблагодарил депутатов за профессионализм и оренбуржцев за доверие и активное участие в жизни региона.

Особое внимание было уделено итогам года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержке участников и ветеранов СВО. Для них в регионе действуют 63 меры соцподдержки. В 2025 году на эти цели направили более 15 млрд руб.

