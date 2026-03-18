В 2025 году в Прикамье предотвратили семь терактов

В 2025 году в Пермском крае было зафиксировано 44 преступления террористического характера, предотвращены семь террористических актов на объектах железнодорожной отрасли, связи и образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

В 2025 году сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 16 человек, подозреваемых в совершении преступлений террористической направленности.

В УФСБ отметили, что иностранные спецслужбы ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан в преступную деятельность. «Особый интерес для зарубежных кукловодов представляют лица из молодежной среды, малообеспеченные граждане, пенсионеры в связи со сниженным или несформированным критическим восприятием действительности», — говорится в пресс-релизе ведомства..