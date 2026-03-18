Глава Городца Александр Мудров осудил выходящих на тающий лед рыбаков

Нижегородские рыбаки продолжают выходить на лед даже в плюсовую температуру. Видео, на котором два десятка человек занимаются подледной рыбалкой, в своем Telegram-канале опубликовал глава Городецкого округа Александр Мудров. Он написал, что взрослые люди рискуют своими жизнями без каких-либо на то причин.

«К сожалению, никакие предупреждения не работают. Штрафы настолько малы, что рыбаки ухмыляются, когда инспектор выписывает им протокол, и сами предлагают сразу оплатить штук пять-десять, лишь бы их больше не трогали»,— рассказал глава Городца. Он добавил, что каждый год такие знатоки поведения льда заканчивают свою жизнь, захлебнувшись ледяной водой.

«Подумайте о своих близких. Они не виноваты в вашей безответственности. Идите домой. Вас там ждут»,— обратился к рыбакам Александр Мудров.

