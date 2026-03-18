В Оренбуржье ущерб от IT-хищений превысил 1,2 млрд рублей в прошлом году

Ущерб от IT-хищений в Оренбургской области остался значительным и превысил 1,2 млрд руб. в прошлом году. Около 30% таких преступлений совершается под предлогом сохранения на «резервных» счетах. Об этом рассказал в своем докладе перед депутатами Законодательного Собрания начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Вадим Серебрянников, сообщает пресс-служба полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году также провели работу по пресечению наркопреступлений, в том числе фактов сбыта запрещенных веществ. На территории Оренбуржья изъяли свыше 150 кг наркотических средств, преобладающую часть которых составили синтетические препараты. В регионе снизилось количество лиц с диагнозом «наркомания».

Отмечен рост выявления фактов взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Весь ущерб от экономических преступлений в размере 1,5 млрд руб. возмещен в полном объеме.

Кроме того, были приняты меры по пресечению деяний экстремистской направленности — выявлены и задокументированы многочисленные нарушения административного и уголовного характера. Установлены и задержаны лица, причастные к повреждению объектов критической инфраструктуры.

«Органам внутренних дел в 2025 году удалось удержать криминальную ситуацию в регионе под контролем. Отмечено снижение общего количества зарегистрированных преступлений. Уровень преступности в области остается ниже среднеокружных и среднероссийских значений», — отметил Вадим Серебрянников.

Руфия Кутляева