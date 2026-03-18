Кремль направил сигнал Европе о готовности к контактам по энергосотрудничеству

Европе не поздно подать сигналы о готовности к энергосотрудничеству, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер Владимир Путин всегда открыт к обсуждению самых острых вопросов. Такую позицию в Кремле обозначили в ответ на вопрос журналиста, получала ли Россия соответствующие сигналы от европейских коллег.

«Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало,— сказал Дмитрий Песков. — С другой стороны, никогда не поздно. Вы знаете, что президент Путин открыт к конструктивному диалогу, открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров».

В начале марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно уйти с рынка газа ЕС и переориентироваться на более выгодные предложения о сотрудничестве. Президент говорил, что поручит правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки.

Анастасия Домбицкая