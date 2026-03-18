Жительница Самарской области осуждена условно за фиктивную регистрацию мигрантов

Жительница Самарской области попалась на фиктивной постановке на учет иностранцев и фальсификации их трудоустройства. Об этом сообщает региональное ГУ ФССП.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде условного лишения свободы на полтора года и штрафа в размере 120 тыс. рублей. После этого приставы возбудили исполнительное производство и вынесли постановление о взыскании денег средств с расчетного счета обвиняемой в банке.

В результате штраф был полностью взыскан. Исполнительное производство завершено.

