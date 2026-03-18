В мэрии сообщили о получении 1,3 млрд «дивидендов» от Нижегородского водоканала

Выступая на заседании комиссии гордумы Нижнего Новгорода по экономике, председатель КУГИ Светлана Помпаева сообщила, что в 2025 году в городской бюджет поступило 1,3 млрд руб. дивидендов от АО «Нижегородский водоканал» (в прошлом году общество окончательно соединилось с «Теплоэнерго» в единую компанию ОКО). Депутатов воодушевила информация о высоких дивидендах водоканала, Николай Сатаев спросил, какой план на текущий год. Однако, по словам Светланы Помпаевой, в 2025 году это была разовая выплата за предыдущие три года, а финансовый план 2026 года по дивидендам от всех муниципальных акционерных обществ составляет 320 млн руб.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Дивиденды — это часть прибыли, распределенной акционеру компании (в данном случае Нижнему Новгороду). В ОКО годового собрания акционеров еще не было, и по итогам 2025 года дивиденды в бюджет пока не распределялись.

Чистая прибыль АО «Нижегородский водоканал» по отчетности за 2024 год составила 141 млн руб., в 2023 году — 186 млн, в 2022 году — 23 млн руб., в 2021 году – 36 млн. У водоканала не было сопоставимой прибыли, чтобы уплатить в городской бюджет 1,3 млрд руб. в качестве дивидендов. В ОКО отказались от комментариев по данному поводу, предложив уточнить у руководства КУГИ, что оно имело в виду. Возможно, речь идет о каких-то других перечислениях, например о возврате бюджетных субсидий.

Иван Сергеев