Пять вопросов о комфорте в квартире, когда на улице меняется погода

В Пермский край пришло потепление – днём температура поднимается до плюсовых значений, ночи при этом остаются холодными. Жители Перми и Краснокамска задаются вопросом: почему в квартирах бывает жарко и как регулируется теплоподача? Специалисты Пермских тепловых сетей (Пермский филиал ПАО «Т Плюс») подготовили простые ответы на вопросы горожан о том, как работает система отопления города.

1. Как энергетики определяют, когда пора прибавить или убавить тепло?

Диспетчеры тепловых сетей заранее получают официальный прогноз погоды. Исходя из того, будет ли завтра мороз или оттепель, на ТЭЦ и котельных задают нужный режим – насколько сильно греть воду для того, чтобы подавать отопление и горячую воду.

2. Как именно тепло приходит в мою квартиру?

Представьте себе путь горячей воды. От ТЭЦ она бежит по большим трубам (тепловым сетям). Дальше её путь лежит на тепловые пункты – они бывают центральные (ЦТП) во дворах или индивидуальные (ИТП) прямо в подвале вашего дома. Уже оттуда тепло расходится по внутридомовым трубам и попадает в батареи.

3. Кто отвечает за то, чтобы батареи «подстроились» под погоду?

За «автоматику» на ЦТП (тех самых пунктах во дворах) отвечают специалисты Пермских тепловых сетей. Наладка этого оборудования позволяет дозировать теплоподачу в здания. А вот если в доме стоит индивидуальный узел (ИТП), то за его настройку и работу отвечает уже управляющая компания (УК) или ТСЖ, и именно им нужно задавать вопросы о перегреве в квартире.

4. На что похож процесс регулировки тепла?

Это можно сравнить с управлением автомобилем. Водитель смотрит на дорогу (прогноз погоды) и, если начинается подъём в гору (наступают холода), сильнее давит на газ, чтобы машина ехала быстро. Если начинается спуск (потепление), он убирает ногу с педали газа или даже притормаживает, чтобы не разогнаться слишком сильно. Так и система теплоснабжения: если на улице мороз – открывается клапан и пускает больше горячей воды в дом, если тепло – подача теплоносителя снижается.

5. Какой температура в квартире должна быть в итоге?

Батареи в комнатах могут быть горячими или чуть тёплыми – это зависит от погоды. Главный показатель – это воздух в помещениях. По правилам, в жилой комнате должно быть не ниже 18 градусов, а самая комфортная температура – 20–22 градуса. Именно на эти цифры и должна быть настроена вся система отопления вашего дома.

