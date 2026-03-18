Нижегородке дали год ограничения свободы за гибель ребенка в ванной

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода признал местную жительницу виновной в гибели малолетнего сына в ванной. За причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) подсудимой назначили один год ограничения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что вечером 25 ноября 2025 года нетрезвая нижегородка оставила ребенка в наполненной ванной на специальном детском сиденье. Когда она вышла, крепление кресла отсоединилось, и ребенок оказался под водой. Подсудимая вызвала скорую помощь, но не стала ее дожидаться и самостоятельно доставила сына в больницу. Однако медикам спасти его не удалось.

Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина