Смольный потратит 37,3 млн рублей на профразвитие депутатов и чиновников

Правительство Санкт-Петербурга предусмотрело 37,3 млн рублей на профессиональное развитие госслужащих. Согласно размещенным на антикоррупционной экспертизе документам, повышение квалификации в 2026 году должны пройти 6136 человек.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Большая часть средств пойдет на повышение квалификации сотрудников исполнительных органов власти Петербурга — 25,5 млн рублей. На обучение мировых судей готовы потратить до 1,4 млн рублей. Почти 990 млн Смольный выделил на профессиональное развитие депутатов Законодательного собрания.

На те же цели из городского бюджета на 2025 год выделяли 35,3 млн рублей. Тогда профессиональное развитие должен был пройти 6181 человек.

Татьяна Титаева