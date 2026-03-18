Ввод жилья в Прикамье увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом

В январе-феврале 2026 года в Пермском крае сдано 3 725 квартир общей площадью 344,3 тыс. кв. м., что составило 114% к вводу жилья в январе-феврале 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено в действие 240,9 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 3,2% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В январе-феврале 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 72 единицы нежилых зданий общей площадью 118 201 кв. м.