Астраханский главврач заплатил коммерсанту за содействие в утилизации больничных авто

Бывшего главного врача Черноярской районной больницы Михаила Кузнецова подозревают в коммерческом подкупе. Енотаевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 294 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главврача Черноярской ЦРБ подозревают в коммерческом подкупе

Следствие предполагает, что в октябре 2023 года господин Кузнецов через посредника передал деньги сотруднику коммерческой организации по утилизации отходов. Взамен последний посодействовал в подписании документа на утилизацию шести автомобилей, находящихся на балансе больницы. После этого фигурант распорядился транспортными средствами по своему усмотрению. Известно, что Михаил Кузнецов возглавлял Черноярскую РБ с 2019-го по 2024 год.

Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова

