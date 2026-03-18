В Уфе построят кемперную стоянку за 20 млн рублей

Возле автомаршрута «Золотое кольцо Башкирии» в Уфе построят новую кемперную стоянку (огороженную территорию для размещения туристов), сообщает пресс-служба правительства Башкирии. На реализацию проекта направят 20 млн руб., в том числе 10 млн руб. — субсидия из федерального и регионального бюджетов, 10 млн руб. — средства инвестора, название которого не уточняется. Инициативу реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Кемпстоянку оборудуют для подключения к электросетям, что позволит заряжать автодома и гаджеты, а также к системе водоснабжения.

В инфраструктуру кемперной стоянки будут входить кемпингпалатки, а также пункт проката велосипедов. На территории также планируют создать детский и спортивный комплексы.

Майя Иванова