В Самарской области в ДТП с грузовиком погибла пенсионерка, возбуждено дело

Полиция расследует смертельную аварию в Самарской области. Происшествие случилось в Красноярском районе на автодороге Казань — Буинск — Ульяновск. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Установлено, что автомобиль Citroen С4, за рулем которого был 72-летний житель Елховского района, двигался со стороны Самары в направлении Ульяновска. В пути водитель не учел состояние шин и погодные условия, превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Sitrak.

В результате происшествия на месте аварии погибла пассажир легкового автомобиля — жительница Елховского района 1958 года рождения. Водитель Citroen С4 был госпитализирован с травмами.

В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Расследование продолжается.

Георгий Портнов