Налоговая задолженность перед Нижним Новгородом составила 2,6 млрд рублей

На начало 2026 года просроченная задолженность по налогам и сборам перед бюджетом Нижнего Новгорода составила 2,6 млрд руб. Такие цифры в городской думе привел председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман. По его словам, в 2025 году эта задолженность составляла 2,4 млрд руб., но в том числе усилиями межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками в течение года ее удалось сократить на 1,4 млрд.

Поэтому работу комиссий следует активизировать в целях пополнения доходов бюджета, считает депутат Фельдман. Он отметил, что с учетом роста цен и текущей инфляции задолженность на начало года вполне сопоставима с прошлогодними показателями, но ее нужно сокращать, активнее работая с юрлицами и ИП. Отвечая на вопрос депутата об исполнении налоговых доходов бюджета за завершающийся первый квартал 2026 года, директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин ответил, что по НДФЛ собираемость пока в графике. Однако полная ясность появится в конце марта, когда станут понятны объемы сборов, в том числе по УСН: из-за ужесточения налогового бремени часть предпринимателей из малого бизнеса может «мигрировать», выразился чиновник.

