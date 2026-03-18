Экс-директора ульяновской электросети обвиняют в участии в растрате 2,7 млрд рублей

В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 37 членов ОПГ, в числе которых бывший директор МУП «Ульяновская городская электросеть» Муртазали Гитинасулов. Все они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, от 15 до 20 лет лишения свободы) и растрате вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом на своем официальном сайте сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Как полагает следствие, обвиняемые являлись участниками преступного сообщества, созданного бывшим представителем Карачаево-Черкесской Республики при Правительстве РФ и генеральным директором ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомедом Каитовым. С 2011 по 2021 год они похитили более 2,7 млрд руб., выделенных из федерального бюджета на создание комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных в Республике Дагестан.

В Генпрокуратуре отмечают, что, несмотря на благополучную отчетность, в реальности комплексная система не была создана и принята в эксплуатацию, «что помешало реализации программы сокращения значительных долгов за использованную электроэнергию, автоматизации и оптимизации учета, оплаты электропотребления пользователями».

Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу. Еще шесть обвиняемых, включая Магомеда Каитова, пока находятся в международном розыске, уточняют в Генпрокуратуре.

Обвиняемый участник преступного сообщества Муртазали Гитинасулов в мае 2022 года был назначен директором МУП «Ульяновская городская электросеть». Тогда он прибыл из Дагестана специально по приглашению властей, чтобы возглавить предприятие.

До этого он был заместителем гендиректора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (2006–2008), директором «Дагэнерго» (2008–2013), руководителем Агентства по энергетике Дагестана (2014), управляющим директором АО «Дагестанская сетевая компания» (2016–2019), после чего занимал пост замдиректора ООО «Спецэнергоремонт», где до февраля 2020 года владельцем был Магомед Гитинасулов.

Уже при его назначении на работу в УльГЭС Муртазали Гитинасулов был фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном в Дагестане при реконструкции высоковольтных линий. Свою вину он признал, ущерб частично возместил и в декабре 2022 года был приговорен к трем годам лишения свободы условно, при этом сохранил свой пост в УльГЭС. Однако в ноябре 2023 года он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий с нанесением бюджету ущерба 4,3 млн руб. В январе 2025 года суд приговорил его к трем с половиной годам реального лишения свободы.

Сергей Титов, Ульяновск