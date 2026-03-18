Черногория рискует лишиться майки евролидера

На прошедшей 17 марта в Брюсселе межправительственной конференции с ЕС Черногория завершила переговоры еще по одному пункту из программы вступления, после чего власти республики заверили, что в 2028 году она станет членом Евросоюза. Впрочем, для этого Черногории до конца этого года придется «закрыть» остающиеся несогласованными 19 областей из 33, что будет сделать крайне сложно. Руководство ЕС уже не столь однозначно называет Черногорию лидером новой волны расширения. Кроме того, в Брюсселе предупреждают кандидатов: «троянские кони, которые бы подрывали ЕС изнутри, не могут стать его членами». С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии

Фото: Omar Havana / Reuters Кая Каллас, глава европейской дипломатии

По итогам завершившейся в Брюсселе во вторник вечером конференции черногорский премьер Милойко Спаич назвал 17 марта «великим днем для процесса расширения ЕС». Ему вторила министр по европейским делам Майда Горчевич, которая объявила, что Черногория готова до 2028 года стать членом Евросоюза. А незадолго до брюссельской конференции на самолетах национальной авиакомпании Air Montenegro появилась надпись: «28 к 28 — следующий член ЕС».

Впрочем, несмотря на то, что после начала вооруженного конфликта на Украине Евросоюз стал активно продвигать идею собственного расширения и даже обозначил двух наиболее вероятных кандидатов — Черногорию и Албанию, выполнение Подгорицей своих амбициозных планов, как считают многие и в самой республике, и за ее пределами, вовсе не гарантировано.

Для того чтобы вступить в ЕС уже в 2028 году, Черногории надо до конца нынешнего года полностью завершить переговоры с Брюсселем и «закрыть» все пункты из программы вступления. А несогласованными остаются сразу 19 из 33. На «закрытие» первых 14 областей у Черногории ушло долгих 14 лет.

При этом и на нынешней конференции в Брюсселе власти республики, по данным черногорских СМИ, планировали «закрыть» три-пять областей, но смогли только одну — «трансъевропейские сети», предусматривающую взаимодействие в развитии транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем. «“Закрыть” 19 областей за девять месяцев — огромная работа даже в политически стабильной, то есть идеальной ситуации, а Черногория сейчас очень далека от этого»,— предупредил Андреа Попович из черногорской профильной НКО «Сеть европейской политики».

Более того, руководство ЕС, судя по всему, больше не считает Черногорию единоличным лидером новой волны расширения, как это было еще полгода-год назад. На днях еврокомиссар по расширению Марта Кос публично назвала одним из лидеров этого процесса Албанию. Та хотя и начала переговоры с ЕС о вступлении только в 2022 году, но продвигается в них куда более быстрыми темпами, рассчитывая «закрыть» все области из программы вступления к 2028 году.

«Ситуации в Черногории и Албании различаются. В Албании существует всеобщий консенсус и единая политическая воля вступить в Евросоюз, подкрепленные поддержкой граждан. В Черногории же по всем этим позициям налицо немалые трещины,— поясняет глава черногорского Центра гражданского образования Далиборка Уляревич.— Если возникнет ситуация, что Черногория и Албания окажутся примерно на одном уровне, ЕС выберет более надежную для себя страну-кандидата, а Черногория в данный момент таковой не выглядит».

В подтверждение этого тезиса эксперт приводит недавнее принятие в черногорском парламенте голосами правящего большинства новых законов об МВД и Агентстве нацбезопасности, суть которых, по ее словам, в проведении в этих силовых структурах «чисток неподобных». Причем законы были приняты несмотря на предупреждение ЕС, что они не согласованы с Брюсселем и не отвечают полностью европейским требованиям.

В связи с этим весьма симптоматичным выглядит недавнее предупреждение Марты Кос о том, что «в Евросоюзе нет места для троянских коней».

«Страны, которые бы подрывали ЕС изнутри, не могут стать его членами,— объявила еврокомиссар по расширению.— Вступающие в ЕС должны быть сильными демократиями, способными противостоять вредоносному влиянию России и других акторов». Хотя никакие страны Марта Кос прямо не упомянула, многие в регионе сочли, что ее предупреждение обращено в значительной мере именно к Черногории, которую в ЕС не раз критиковали за «слишком сильное влияние в ней Сербской православной церкви, просербских и пророссийских партий».