В Кирово-Чепецке выявили нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области компанию оштрафовали за антикоррупционное нарушение

В Кировской области компанию оштрафовали за антикоррупционное нарушение

Как установили в надзорном ведомстве, коммерческая организация приняла на работу экс-сотрудника ФСИН России, но не уведомила его прежнее место службы в установленный срок.

По итогам проверки было возбуждено административное дело. Виновное лицо оштрафовали на 20 тыс. руб.

Анна Кайдалова