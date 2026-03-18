В Кировской области компанию оштрафовали за антикоррупционное нарушение
В Кирово-Чепецке выявили нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Как установили в надзорном ведомстве, коммерческая организация приняла на работу экс-сотрудника ФСИН России, но не уведомила его прежнее место службы в установленный срок.
По итогам проверки было возбуждено административное дело. Виновное лицо оштрафовали на 20 тыс. руб.