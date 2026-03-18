После гибели трех человек от газа в Дзержинском возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек, включая ребенка, при утечке бытового газа в Дзержинском. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Подмосковью.

Тела мужчины, женщины и их трехмесячного ребенка обнаружили накануне в одной из квартир дома на улице Спортивной. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. По словам источника РЕН ТВ, утечка газа произошла из-за повреждения водонагревателя в ванной. В тот момент мужчина принимал душ, а мать с ребенком спали.

При расследовании в доме проведены допросы, изъяты документы по обслуживанию дома из управляющей компании. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.