Онлайн-очередь за билетами на матчи «Локомотива» превысила 5 тысяч человек

18 марта ярославский ХК «Локомотив» открыл продажу билетов на домашние матчи первого раунда плей-офф, которые состоятся 24 и 26 марта. Согласно данным с сайта клуба на 11:50 мск в онлайн-очереди стоят 5244 человека.

Билеты поступили в продажу в 11:00. Их реализуют как на сайте клуба, так и в кассах «Арены-2000», где будут проходить матчи. Минимальная цена билета — 1000 руб., максимальная — 3300 руб.

Соперник «Локомотива» по первому раунду станет известен позже, им может оказаться «Спартак», «Торпедо» или СКА.

Алла Чижова