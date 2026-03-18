Онлайн-очередь за билетами на матчи «Локомотива» превысила 5 тысяч человек
18 марта ярославский ХК «Локомотив» открыл продажу билетов на домашние матчи первого раунда плей-офф, которые состоятся 24 и 26 марта. Согласно данным с сайта клуба на 11:50 мск в онлайн-очереди стоят 5244 человека.
Фото: Андрей Иванов
Билеты поступили в продажу в 11:00. Их реализуют как на сайте клуба, так и в кассах «Арены-2000», где будут проходить матчи. Минимальная цена билета — 1000 руб., максимальная — 3300 руб.
Соперник «Локомотива» по первому раунду станет известен позже, им может оказаться «Спартак», «Торпедо» или СКА.