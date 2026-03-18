Экс-спикера собрания депутатов в Чувашии осудили за попытку мошенничества

В Чувашии вынесли приговор бывшему председателю собрания депутатов Ядринского округа. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установил суд, он, зная о прошлых судимостях знакомого, потребовал у него 2 млн руб., якобы чтобы избежать уголовной ответственности по другим эпизодам.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Рассматривается вопрос о лишении осужденного депутатского статуса.

Анна Кайдалова