Жителей Киришского района предупредили о риске найти обломки сбитых БПЛА
Обломки беспилотников могут находиться на территории Киришского района Ленинградской области. Предупреждение опубликовали на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».
После отражения атаки дронов на территории района могут быть части сбитых БПЛА, а также ракет, с помощью которых их ликвидировали. Очевидцев попросили сообщить о подозрительном предмете в полицию.
«В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом»,— предупредили в администрации.
Над Ленобластью 18 марта сбили три беспилотника. Жертв и разрушений не выявили.