Жителей Киришского района предупредили о риске найти обломки сбитых БПЛА

Обломки беспилотников могут находиться на территории Киришского района Ленинградской области. Предупреждение опубликовали на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

После отражения атаки дронов на территории района могут быть части сбитых БПЛА, а также ракет, с помощью которых их ликвидировали. Очевидцев попросили сообщить о подозрительном предмете в полицию.

«В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом»,— предупредили в администрации.

Над Ленобластью 18 марта сбили три беспилотника. Жертв и разрушений не выявили.

