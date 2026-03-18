В Татарстане ущерб от мошенничества за январь–февраль 2026 года составил 740 млн руб., что на 246 млн руб. меньше показателей прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил оперуполномоченный МВД по Татарстану Радис Юсупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За два месяца мошенники похитили у жителей Татарстана 740 млн рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметила заместитель управляющего отделением Центробанка России по Татарстану Нурания Хайруллина, в прошлом году число мошеннических операций выросло на треть — до 1,6 млн.

При этом средний ущерб на одну операцию снизился: с 23 тыс. руб. в 2024 году до примерно 19 тыс. руб. в 2025-м.

Анна Кайдалова