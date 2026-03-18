В Удмуртии осудят руководителей кооператива за хищение 363 млн рублей у пайщиков

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении двух учредителей и бухгалтера кредитных потребительских кооперативов. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, они обвиняются в мошенничестве и легализации преступного дохода (ст. 159, ст. 174.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 2017 по 2020 год злоумышленники под предлогом высоких процентов похитили более 363 млн руб. у 839 граждан из Удмуртии и других регионов России. Пайщикам не выплачивались средства по истечении сроков договоров.

Один из обвиняемых легализовал 14 млн руб., совершив финансовые операции по приобретению земельного участка в Крыму. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело передано в Октябрьский райсуд для рассмотрения.

Анастасия Лопатина