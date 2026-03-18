В Ульяновске в суд направлено уголовное дело матери, обвиняемой в убийстве ребенка

Прокурор Железнодорожного района Ульяновска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело жительницы областного центра, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих малолетних детей, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ, до трех лет лишения свободы), в причинении физических и психических страданий, побоев и иных насильственных действий своим малолетним детям (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, до семи лет лишения свободы), в убийстве с особой жестокостью малолетнего ребенка, находящегося заведомо в беспомощном состоянии (п. «в», п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, а также в незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, следствием установлено, что 20-летняя, нигде не работавшая мать двоих дочерей (старшей — полтора года, младшей — шесть месяцев, в интересах оставшейся в живых старшей дочери имя и фамилия обвиняемой не раскрываются) «систематически допускала нахождение малолетних дочерей в различных жилых помещениях в антисанитарных условиях, не осуществляла уход за ними, не предоставляла достаточного и полноценного питания, уклонялась от медицинского наблюдения детей, а также наносила в период с декабря 2023 года по август 2025 года старшей дочери руками и проводом от зарядного устройства для телефона удары по различным частям тела».

Будучи в состоянии наркотического опьянения, в период с 17 по 24 августа 2025 года она оставила младшую дочь в квартире на улице Хрустальной без пищи и воды, что повлекло гибель ребенка вследствие обезвоживания с пищевым истощением.

Согласно данным уголовного дела, обвиняемая «в содеянном раскаивается, свою вину признает».

По данным прокуратуры, в региональном СУ СКР также расследуется уголовное дело в отношении чиновников, не обеспечивших соответствующий контроль за неблагополучной семьей.

Кому конкретно из чиновников предъявлено обвинение и признают ли они свою вину, выяснить не удалось. В СУ СКР ситуацию не комментируют, на запрос «Ъ-Волга» не ответили.

Андрей Васильев, Ульяновск