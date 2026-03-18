В Самаре мастеру спорта СССР из сборной по самбо отказались назначать пенсию по старости

В отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области отказались назначать досрочную страховую пенсию по старости мастеру спорта СССР международного класса. Однако бывший спортсмен оспорила это решение в Куйбышевском районном суде Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Профильная комиссия отказала заявителю в назначении пенсии, сославшись на отсутствие в законодательстве положений, позволяющих получить досрочную пенсию по указанным основаниям. Истец подала иск в суд, требуя признать решение незаконным и обязать фонд назначить ей пенсию до достижения 60 лет.

Суд установил, что право на досрочную пенсию для истца возникло до издания приказа Минздравсоцразвития РФ в ноябре 2009 года. В соответствии с порядком, действовавшим в период спорных правоотношений, за истцом было признано право на выплаты. Учитывая, что трудовой стаж бывшего спортсмена превышает 20 лет, и она была в составе сборной более шести лет, иск был удовлетворен.

