BHP Group назначила нового гендиректора

С 1 июля 2026 года пост генерального директора крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Group займет Брэндон Крейг. Он сменит уходящего в отставку Майка Генри, который возглавляет компанию более шести лет. После новости о назначении господина Крейга на пост гендиректора акции BHP на бирже в Австралии выросли на 0,7%. За последние полгода акции также подорожали на 25%.

Фото: AAP / James Ross / Reuters Брэндон Крейг

Сейчас Брэндон Крейг руководит операциями BHP Group в Северной и Южной Америке. Компания высоко оценивает его опыт в продвижении проектов в США, Канаде и южноамериканских странах. Назначение господина Крейга на должность гендиректора BHP Group приветствовали инвесторы и аналитики, которые, как пишет The Wall Street Journal, видят в нем «сильного руководителя, способного развить успех предшественника».

Алена Миклашевская