Мэрия Уфы оспорила начисление процентов на компенсацию за имущество МУЭТ

С мэрии Уфы не будут взыскивать более 57,4 млн руб. за просрочку по оплате компенсации за имущество обанкротившегося муниципального Управления электротранспортом (МУЭТ). Такое решение принял 18 арбитражный апелляционный суд.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте прошлого года этот же суд постановил, что мэрия Уфы должна заплатить в конкурсную массу банкрота около 983,4 млн руб. в качестве компенсации за имущество, которое должно достаться городу от должника. В перечень такого имущества вошли трамвайные и троллейбусные депо, подвижной состав, автомобили, здания и сооружения и другие активы. В тот же месяц финансовое управление мэрии получило от суда исполнительный лист на перечисление компенсации в пользу МУЭТ. С середины мая до середины июля действие листа было приостановлено из-за рассмотрения вопроса о компенсации в суде кассационной инстанции.

В августе администрация добилась рассрочки оплаты. Согласно графику платежей мэрия сразу должна была заплатить 275,1 млн руб., а затем ежемесячно перечислять от 15 млн до 17,6 млн руб. вплоть до конца 2028 года. К тому моменту первый платеж город уже произвел.

Однако конкурсный управляющий МУЭТ Айдар Газдалетдинов посчитал, что рассрочка не освобождает от начисления процентов за остаток долга. По его расчетам, мэрия еще оставалась должна более 648,6 млн руб. Проценты за просрочку за первые пять месяцев он оценил в 57,4 млн руб. В декабре арбитражный суд Башкирии согласился с его доводами.

Не согласившись с решением, городские чиновники обратились с апелляционной жалобой, отметив, что необходимо учитывать и другие обязательства мэрии как публичного органа, а также дефицит собственных доходов бюджета. Кроме того, власти отрицали сам факт просрочки и обращали внимание на имевшую место приостановку действия исполнительного листа.

Апелляционный суд учел, что исполнение решения о компенсации приостанавливалось, а также пояснил, что обращение администрации за рассрочкой не следует расценивать как уклонение от обязательств. Кроме того, обратила внимание коллегия, необходимо иметь в виду, что мэрия вынуждена действовать в условиях уже утвержденного заранее годового бюджета.

Идэль Гумеров