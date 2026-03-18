На обновление дорог в Самарской области в этом году предусмотрено более 8 млрд рублей

Более 8 млрд руб. предусмотрено на обновление дорог в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы планируют провести на 76 объектах. В Самаре отремонтируют 37 улиц, в Тольятти — 13 улиц. Также в планах на этот год — ремонт 12 мостов. Все муниципальные образования региона получат субсидии из регионального бюджета на дорожные работы. Общий объем средств составит почти 5,2 млрд руб. На эти средства приведут в норму 170 км дорог местного значения.

«Так, продолжаем капитальный ремонт многострадальной улицы Дачной (участок от Чернореченской до Пензенской), по которой ранее получал много обращений от жителей. По контракту работы должны быть завершены до конца августа. Также ремонтируем тротуары и внутриквартальные проезды. Поручил главам муниципалитетов на личном контроле держать вопросы сроков и качества дорожных работ. Дополнительно поставил задачу провести мониторинг по объектам прошлого года», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева