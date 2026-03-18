РБК: разработчик софта 1С может провести IPO в 2026 году

Российская компания по разработке программного обеспечения 1С может провести первичное публичное размещение акций в 2026 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника на IT- и финансовом рынках.

Один из собеседников издания отметил, что 20 февраля 1С завершила реорганизацию основного юридического лица группы: ООО «1С» стало АО «Группа 1С». Банк России зарегистрировал для новой структуры выпуск ценных бумаг. На данный момент компания упрощает структуру холдинга, состоящего как минимум из 130 юрлиц, рассказал другой источник. По его словам, 1С наняла консультантов для размещения акций.

По словам другого собеседника издания, 1С может провести IPO уже осенью 2026 года, хотя «акционер все еще колеблется». Перед IPO компании предстоит перестроить систему корпоративного и финансового управления, которая «сейчас выстроена под одного бенефициара», добавил он.

Представитель компании заявил, что преобразование в АО — «штатная корректировка группы компаний, не связанная с изменением состава или долей владения».