В Башкирии «гадалка» обвиняется в мошенничестве на 2,8 млн рублей

Зилаирский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 26-летней жительницы Ростовской области, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в феврале 2024 года фигурантка уголовного дела познакомилась в интернете с 31-летним жителем республики, представившись гадалкой. Под предлогом проведения «магических обрядов» и «снятия порчи» в течение восьми месяцев она получила от клиента более 2,8 млн руб. Деньги обвиняемая присвоила.

Майя Иванова