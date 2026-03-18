В Иркутске пройдет суд над криминальным «авторитетом»

Суд ждет криминального авторитета из Приангарья, которому предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и участии в экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ), рассказали в прокуратуре региона. Слушания пройдут в Иркутском областном суде.

По информации управления Следственного комитета, обвиняемый, который отбывал срок в исправительной колонии №19, обладал непререкаемым авторитетом среди сидельцев, пропагандировал идеологию движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ; признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, говорится в деле, уголовник выносил решения о дальнейшей судьбе и положении ряда осужденных.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками иркутских управлений ФСБ и ФСИН.

