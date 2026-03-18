В Прикамье могут ввести дополнительные меры по запрету продажи вейпов

Правительство Пермского края планирует ввести дополнительные меры по запрету продажи вейпов. Об этом сообщил в ходе заседания комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам зампред правительства — министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов. По его словам, предприниматели пытаются обойти закон о запрете на розничную продажу устройств для потребления никотиносодержащей продукции. В частности, владельцы киосков маркируют ее как «пищевые добавки». В связи с этим планируется разработать поправки, которые исключат возможные обходы исполнения закона.

Поправки в действующий закон профильное министерство планирует внести до конца весенней сессии краевого парламента.

Напомним, с 1 марта этого года на территории Прикамья запрещена розничная продажа электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов.

За нарушение запрета введены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.