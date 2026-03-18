Семья с ребенком насмерть отравилась газом в подмосковном Дзержинском

В подмосковном Дзержинском три человека погибли от отравления бытовым газом. Специалисты установили, что газовая колонка в квартире была неисправна. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Тела супругов и их трехмесячного ребенка обнаружили в квартире 17 марта. Признаков насильственной смерти нет. Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств произошедшего.

Сотрудники СКР по Подмосковью и специалисты Мособлгаза осмотрели место происшествия. Следователи провели допросы, изучили документацию по обслуживанию дома и назначили судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.