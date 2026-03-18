94% жителей Татарстана считают, что работа не мешает счастливой жизни

Большинство жителей Татарстана уверены, что работа не является препятствием для счастья. Так считают 94% опрошенных, сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Более половины респондентов (53%) уверены, что хорошо жить можно только при наличии работы, и столько же считают безработицу недопустимой при наличии вакансий.

Молодежь чаще допускает возможность не работать, уделяя внимание саморазвитию, тогда как старшее поколение придерживается мнения, что труд — основа хорошей жизни. Этой точки зрения придерживаются 85% респондентов в возрасте от 55 лет и старше и 71% — в возрасте 45–54 лет.

62% опрошенных считают более важным для комфортной жизни наличие свободного времени, а не самой работы. Особенно это характерно для молодых людей, которые чаще стремятся к балансу между карьерой и личной жизнью.

Анна Кайдалова