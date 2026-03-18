Молодежный парламент при гордуме Астрахани провел первое заседание

В Астрахани состоялось заседание молодежного парламента при городской думе в новом составе. В нем приняли участие спикер городского парламента Игорь Седов, председатель комитета по социальной политике Максим Карташов и начальник управления образования администрации Астрахани Сергей Фролов.

Повестка заседания включала выборы председателя, заместителя председателя и секретаря молодежного парламента. Также членам нового созыва вручили удостоверения.

По итогам открытого голосования председателем избран Вячеслав Маталин. Его заместителем стала Виктория Ворфоломеева, а секретарем — Алексей Корепанов.

Нина Шевченко