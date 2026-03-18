Бывшего росгвардейца в Дзержинске обвинили в подложных сведениях об оружии

Бывшего начальника отделения лицензионно-разрешительной работы (по Дзержинску и Володарскому округу) управления Росгвардии по Нижегородской области обвиняют в восьми эпизодах превышения полномочий (п. «е» ч. 3 и ч.1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год он, не принимая мер к установлению местонахождения оружия, вносил в систему учета ложные сведения о его уничтожении. Фигурант арестован, расследование продолжается.

Галина Шамберина