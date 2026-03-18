В Башкирии подросток планировал совершить теракт в храме

СКР по Башкирии предъявил обвинение 16-летнему уфимцу в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, подростка, который является сторонником запрещенной в России международной террористической организации, завербовал через мессенджер куратор, находящийся на Украине. По заданию вербовщика он проводил агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их вступить в запрещенную организацию и участвовать в ее деятельности. Также обвиняемый в своем аккаунте в соцсети размещал комментарии, содержащие признаки публичного оправдания терроризма и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации.

В дальнейшем по указанию куратора, фигурант уголовного дела планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт в одном из православных храмов Уфы.

У задержанного обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств. Решается вопрос о его аресте.

Майя Иванова