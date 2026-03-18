В Самаре мэрия нанесла разметку у остановки после того, как на чиновников подали в суд

Прокуратура обнаружила отсутствие горизонтальной дорожной разметки у автобусной остановки на улице Галактионовской в районе дома № 195 в Самаре. В связи с этим главе муниципального департамента городского хозяйства и экологии внесли представления об устранении нарушений. Об этом сообщает контрольный орган.

Чиновники рассмотрели документ надзорного ведомства, но нарушения не устранили. В связи с этим прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Самары и потребовала обязать мэрию нанести разметку по указанному адресу.

Иск был удовлетворен. После этого чиновники устранили нарушения.

Георгий Портнов