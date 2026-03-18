Суд обязал снести банный комплекс на берегу Данилихи

Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора об оспаривании права частной собственности на часть земельного участка в Свердловском районе Перми и сносе самовольных построек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Поводом для обращения в суд послужила информация о незаконной приватизации береговой полосы реки Данилихи и возведении банного комплекса, ограничивающего доступ к реке и ее береговой полосе.

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, земельный участок, находящийся в частной собственности, частично образован за счет береговой полосы. Это нарушает запрет на приватизацию береговых полос водных объектов общего пользования, установленного законом.

Суд признал отсутствующим право частной собственности на береговую полосу, которая подлежит исключению из состава земельного участка. На собственника земельного участка также возложена обязанность обеспечить свободный доступ граждан к береговой полосе реки Данилихи и снести три бревенчатых здания банного комплекса. Решение суда в законную силу не вступило.