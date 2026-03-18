В Казани с 20 марта по 30 декабря ограничат движение на двух улицах Вахитовского района. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В центре Казани до конца года ограничат движение на двух улицах

Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

Причиной стало строительство жилого комплекса на улице Островского. На улицах разместят строительную технику и начнут работы.

На улице Спартаковской (в районе дома № 14) движение будут полностью перекрывать по выходным и праздничным дням с 10:00 до 20:00. Также ограничения введут на улице Суконной — на участках от Спартаковской до Ново-Песочной и далее до Островского.

Анна Кайдалова