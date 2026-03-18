Средняя площадь проданной квартиры в новостройках Самары сократилась до 50 кв. м

Средняя площадь реализованной квартиры в новостройках Самары в январе—феврале 2026 года сократилась на 9,1% год к году, до 50 кв. м. Данные подсчитали в ЦИАН.

Самара вместе с Омском показала наиболее заметное снижение средней площади купленной квартиры на первичном рынке среди городов-миллионников. Тем не менее, средняя площадь купленного жилья остается одной из самых высоких среди мегаполисов России. Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот показатель снизился до 39 кв. м, в Уфе — до 42 кв. м.

По данным ЦИАН, средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в России в январе—феврале составила 44,5 кв. м, сократившись на 3,4% год к году.

Андрей Сазонов