В Ртищеве завели уголовное дело после падения наледи с крыши на пенсионера
В Ртищеве на ул. Котовского с крыши дома упала наледь на 70-летнего мужчину. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел 17 марта, сообщили в региональном следкоме.
Ртищевский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Действиям (бездействию) ответственных за своевременную уборку снега с крыши лиц дадут правовую оценку.
Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.