В Самарской области проверяют информацию о ненадлежащем использовании пожарного автомобиля

Следователи организовали доследственную проверку по информации о необоснованном использовании пожарного автомобиля в селе Воскресенка. Соответствующее поручение дал руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник, сообщает пресс-служба управления. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По информации ведомства, в соцмедиа сообщают о ненадлежащем использовании пожарного автомобиля, который был передан для нужд добровольной пожарной дружины в селе Воскресенка. Для тушения пожаров техника не задействуется. Автомобиль используется для других целей, не связанных с пожарной безопасностью.

Ранее на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. По его словам, 16 марта в селе Воскресенка горел дом. Тушить пожар приехали пожарные из поселка Гранный Новокуйбышевска и два расчета из Самары, несмотря на наличие в селе пожарной машины.

«Несколько лет назад меценат подарил добровольной пожарной дружине при администрации Воскресенки пожарную машину УРАЛ. Однако на пожарах машину никто не видел: вместо современной машины с большим объемом воды глава поселения использует для тушения устаревший пожарный ЗИЛ. Да и его, судя по видео, нет когда необходимо», — отмечает Михаил Матвеев.

По словам депутата, новая пожарная машина якобы в частном порядке обслуживает знакомых и друзей Людмилы Рейн (глава сельского поселения Воскресенка), развозит воду. «Мало того, была попытка продажи с аукциона по заниженной стоимости автомобиля, до зареза необходимого пожарной охране Воскресенки, в начале 2023-го года — через 4 месяца после торжественного вручения. Жители не раз застукивали машину за отвозом воды в фирму, занимающуюся дорожным строительством и ремонтом, вместо тушения пожаров», — сообщает Михаил Матвеев.

Руфия Кутляева