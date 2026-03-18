В Уфе директору управляющей компании внесли представление из-за травмы ребенка

Прокуратура Советского района Уфы внесла представление директору ООО УК «Мой дом Уфа» по факту травмирования девятилетней школьницы в январе этого года на горке. Также надзорное ведомство возбудило в отношении мастера компании дело об административном правонарушении о непринятии мер по очистке от снега и льда (ч. 3 ст. 6.8 КоАП РБ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Также ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.

Проверка выявила, что компания некачественно обработала противогололедными средствами территорию около дома по улице Губайдуллина. Из-за этого образовалась несанкционированная горка, катаясь на которой, пострадавшая получила перелом позвонков.

Майя Иванова